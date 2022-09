Slims vai ļauns, vai abi kopā: kanibāls Džefrijs Dāmers

Viens no bēdīgi slavenākajiem sērijveida slepkavām Džefrijs Dāmers – dēvēts arī par Milvoki kanibālu – no 1978. līdz 1991. gadam noslepkavoja 17 jaunus zēnus un vīriešus, lai apmierinātu savas slimās fantāzijas un nevaldāmo kāri pēc pilnīgas kontroles. Cietumā viņš atzina – esmu slims vai ļauns, vai abi kopā. Es tomēr vairāk domāju, ka esmu slims. Lūk, stāsts par cilvēku, kurš nespēja kontrolēt savas dziņas un kļuva par vienu no 20. gadsimta ļaunuma simboliem.