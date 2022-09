Latvijas „finlandizācijas“ mēģinājumi vēlēšanu priekšvakarā

Kāpēc pievēršos finlandizācijai pašlaik? Saistībā ar sestdienas vēlēšanām? Tāpēc, ka finlandizācijas politikas strāvojumus, uzmanīgi skatoties, varam manīt arī mūsdienu Latvijas iekšpolitiskajos apstākļos. Dažas no Latvijas partijām to, manuprāt, pasaka skaidri un gaiši, aicinot priviliģēt krieviski runājošos Latvijā tā, kā tas bija PSRS laikā un visur sekot Kremļa piemēram. Tās ir: Saskaņa un Latvijas krievu savienība. Pārējās prokremliskās partijas vada latvieši, lai gan tiecas pie tā paša netiešā (nedaudz slēptā) veidā. Maskējoties ar biznesa (business is usual), krievu kultūras (imperatīvais fundamentālisms) vai aizsardzības interešu (nost ar NATO) saukļiem. Kāpēc 30 gadus pēc aiziešanas no Padomju Savienības mums nav izdevies atbrīvoties no Krievijas maigās varas?