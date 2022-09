Kurš no viņiem būs tavs premjers?

Jau rīt, 1.oktobrī, notiks 14. Saeimas vēlēšanas. Tajās šogad startēs rekordliels partiju skaits - 19, arī konkurence par vienu Saeimas deputāta krēslu ir ļoti augsta - 18,3 kandidāti. Pat tad, ja Saeimā iekļūt gribētāju būtu mazāk, apjukt, klausoties partiju solījumos, ir ļoti viegli, tāpat arī noticēt vilinošajem saukļiem, ko reklāmās paudušas partiju "lokomotīves". It sevišķi, ja iepriekš politiskajai virtuvei nav sekots līdzi. Tāpēc ziņu portāla TVNET tiešsaistes žurnāls KLIK aicina aplūkot, kādu dzīves pieredzes bagāžu iekrājuši 7 premjera amata kandidāti no partijām, kurām saskaņā ar pēdējiem aptauju rezultātiem ir lielākās izredzes iekļūt Saeimā. Izvērtējiet, ar kuru no viņiem jums varētu "būt pa ceļam".