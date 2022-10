No pilnīgas biznesa zaudēšanas pandēmijas dēļ līdz 50 miljonu ieguldījumiem šogad - "Smartlynx"

Pandēmijas laikā jūs bijāt spiesti atlaist lielu daļu savu darbinieku. Kā ir veicies ar to atgūšanu?

Smartlynx ir bijusi ļoti veiksmīga un strauji augoša kompānija jau kopš 2017.gada, kad es un pārējā vadības komanda tai pievienojās. Kompānija darbojās sekmīgi jau pirms tam, taču mēs vairāk pievērsāmies izaugsmes plāniem, mūsu pakalpojumu eksportam, ar mērķi apgūt arvien vairāk tirgu. Un mums tas izdevās, daudz mācoties un uzlabojot un paplašinot savu floti un piedāvājumu, attiecīgi arī strauji audzējot darbinieku skaitu līdz sākās Covid uzliesmojums. Kad tas notika, mēs 100% sava biznesa zaudējām dažu nedēļu laikā. Līdz ar to mums nācās pārtraukt darba attiecības ar 70% darbinieku. Šobrīd, atskatoties uz to laiku, varu apliecināt, ka tas ir bijis viens no smagākajiem lēmumiem, kādu nācies pieņemt šīs kompānijas vadīšanas laikā.