Ne jaunā cerība, ne seksīgā izvēle: ko gaidīt no 14.Saeimas?

Divas partijas – “Saskaņa” un “Attīstībai/Par” – līdz pat pēdējam brīdim cīnās par savu vietu zem saules*. Nākamie četri gadi Saeimas darbā būs visnotaļ interesanti. Lai gan partijas kā jau ierasts sarkanās līnijas vilkušas pa labi un kreisi, šobrīd lielais jautājums, atskaitot 14.Saeimas sasaukuma sastāvu, ir iespējamā koalīcija un tās stabilitāte. Vai tādas alternatīvās partijas kā “Stabilitātei!” nākamos četrus gadus pavadīs, bļaustoties no opozīcijas, bez reālas ietekmes? Vai Aināra Šlesera vadītā partija ir mūsu glābšanas riņķis un ko gaidīt no "Zaļo un Zemnieku savienības"? To rādīs vien laiks.