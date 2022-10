Ādama tilts un tā noslēpumainā izcelsme

Ādama tilts jeb Rāmas tilts hinduistiem ir svēta vieta, kas pieminēta hinduistu mitoloģijā kā arī agrīnajos islāma tekstos. Tā sēkļu, koraļļu un saliņu josla, kas savieno Šrilankas salu ar Indostānas pussalu. Islāma tekstos vēstīts, ka tilts izveidots, lai Ādams varētu nokļūt Indijā un aizbēgt no salas, kur tika iesviests pēc izdzīšanas no paradīzes. Tomēr tā ir tikai viena no daudzām savādās struktūras izcelsmes versijām.