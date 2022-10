JĀNIS VINGRIS NO UKRAINAS ⟩ Latvijas konvoja mašīnu liktenis Ukrainas frontē

Mašīna ir viena no noderīgākajām lietām, ko ziedotāji un volontieri var sagādāt karavīriem Ukrainā. Tās nodrošina mobilitāti, operativitāti, dzīvības glābšanu ievainotajiem, izraušanos no aplenkuma. Karavīra dzīves kvalitāte ir atkarīga no mašīnas. Bet ar mašīnām Ukrainas armijā ir liela problēma. Ja ir, tad komandējošajam sastāvam, vecs, nolietojies padomju laika transports.