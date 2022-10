Kur slēpjas "Stabilitātei!" veiksmes atslēga jeb ko vēlas krievvalodīgie Latvijā?

Partijas "Stabilitātei!" gadījumā tās pozīcija kara jautājumā nav tik skaidra. Tās līderis Rosļikovs konsekventi izvairījies nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā, vienlaikus to neatbalstot. No vienas puses to var traktēt kā mēģinājumu uzrunāt abas krievvalodīgo “frontes puses”. Respektīvi, tas var tikt skatīts kā mēģinājums uzrunāt gan tos, kas iestājas pret karu, gan tos, kas pakļaujas Kremļa naratīvam par “specoperāciju”.