"airBaltic": lidmašīnu nomas izmaksas atgūsim, bet reputāciju atgūt nevar

Šajā pavasarī un vasarā aviācijas nozare piedzīvoja milzīgu ceļotāju pieprasījumu, jo cilvēki, kas pandēmijas laikā bija nosēdējušies mājās, beidzot gribēja izmantot iespējas doties uz ārzemēm. Taču gan lidostām, gan aviokompānijām bija grūtības apkalpot lielo ceļotājgribētāju skaitu, jo pandēmijas laikā ievērojama daļa darbinieku bija atlaisti, savukārt atgūt tos vēl nebija izdevies. Šī situācija pavēra iespēju iznomāt savas lidmašīnas ar apkalpes komandām grūtībās nonākušajiem, ko izmantoja arī Latvijas nacionālā aviosabiedrība "airBaltic". Par šo lēmumu gan pēcāk nācās kost pirkstos, jo pašiem lidmašīnu nepietika savu lidojumu izpildei dzinēju piegāžu kavēšanās dēļ. Līdz ar to "airBaltic" pašiem nācās nomāt lidmašīnas no citiem, par ko pasažieri nebija sajūsmā. Intervijā tiešsaistes žurnālam KLIK stāsta "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda, ka atšķirībā no citām kompānijām "airBaltic" tomēr pasažierus pārvadāja, nevis vienkārši atcēla reisus. Taču uzņēmuma reputācija ir cietusi.