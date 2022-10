Izlocīšanās šedevrs: "Igaunijas maisījums" no Krievijas naftas

"Izmeklējiet tālāk, kurš patiesībā veido biznesu ar Krievijas naftu," izdevumam "Postimees" lūdza kāda Igaunijas Ārlietu ministrijas amatpersona, kura vēlējās palikt anonīma. Šīs amatpersonas kolēģiem uzņēmēji bija uzklupuši ar pārmetumiem par to, ka viņi atklāja 28 uzņēmumus, kuri bija informējuši par pirms 4. jūnija parakstītiem līgumiem par Krievijas naftas produktu pirkšanu vai starpniecības darījumiem. Attiecīgā prasība tika iekļauta Eiropas Savienības (ES) sankciju paketē, kas tika pieņemta 3. jūnijā.

Tā kā amatpersonām nav atļauts atklāt, kurš, cik daudz un kādus naftas produktus patiesībā importē no Krievijas, tas radīja daudz problēmu.

Žurnālisti pārlieku aizrāvās ar šo uzņēmumu sarakstu: pēc publicētā teksta varēja saprast, ka it kā konkrēts uzņēmums šobrīd no Krievijas importē dīzeļdegvielu un benzīnu, pārsūknējot to tieši uz Igaunijas degvielas uzpildes stacijām vai kuģiem. Tā dažiem tika pausta arī atvainošanās.