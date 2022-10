"Lezbiešu dialekta leksikons" un pārējās antikvitātes. Kāpēc mums jāzina Pēteris Ķiķauka?

Kaut arī profesionāli kaislīgs, patiesībā Ķiķauka bijis “viens no klusākiem, bet visai dziļiem un nopietniem mūsu Universitātes darbiniekiem”, kā to atzīmēja gan kolēģi, gan viņa studenti. “Klasiskā gara cilvēks, kas nejaucas iekšā lielajā pūli, bet nosvērtā, harmoniskā dvēseles saskaņā no mūžības viedokļa ar patstāvīgu kritisku skatu novēro apkārtējās pasaules parādības,” kā tā laika stilā rakstījis kolēģis profesors Ernests Blese.