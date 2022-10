JĀNIS VINGRIS NO UKRAINAS ⟩ 80 kilometrus no mājām, kurās ievākušies okupanti

Arī artilērijas munīcijas loģistikas punktā dienvidu frontē netālu no Enerhodaras vīri Rietumu ieročus nav redzējuši. Toties viņu munīcijas krājumos blakus 70. un 80. gadu padomju lādiņu kastēm ir arī no rietumvalstīm nesen piegādāta jūljā ražota munīcija. Tie ir lādiņi, kas der ukraiņu padomju laika artilērijas iekārtām un tā nav īpaši jāsagatavo kaujai. Vecie padomju laiku lādiņi gan jānoberž ar dīzeļdegvielā samērcētām lupatām. Lai nebojātu stobrus, 50 gadus vecie lādiņi jāattīra no ieroču eļļas un netīrumiem.