JĀNIS VINGRIS NO UKRAINAS ⟩ Dodiet bruņojumu, ar ko sist krievus!

Sievai izdevās ar abiem bērniem iesēsties slimo evakuācijas transportā, izsprukt cauri blokposteņiem un izbraukt no okupētajām teritorijām. Tagad viņa ar bērniem ir drošībā rietumos, bet komandieris dienvidu frontes pozīcijās dažu desmitu kilometru attālumā no savām mājām. Viņa skatījums uz situāciju frontē ir drūms: “Neviens neprasa naudu, tikai bruņojumu. Vīri klusē, ja kādreiz uz pozīcijām neatved ūdeni vai ēdienu, ir gadījies arī tā. Bet dodiet bruņojumu, ar ko sist krievus! Man ir kauns, ka mūsu pirmo ierakumu vīri ir neaizsargāti. Tanku šāviņi tur pamatīgus ozolus sadragā vairākās daļās. Bet viņi neraud, tikai prasa vienu: dodiet ieročus. Tādus, lai mēs varam viņus nogalināt no attāluma.”