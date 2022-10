"Viņa bija kā Dieva dāvāts glāsts, kuru sajūtu vēl šodien.” Atklāta intervija ar Dinas Zuzānes mīļoto draugu

Sarunā ar TVNET Grupas tiešsaistes žurnālu "Klik" Guntis ar lielu mīlestību runā par kopā piedzīvotajiem mirkļiem ar Dinu. Tāpat viņš pastāsta, ar ko nodarbojas, kādi bijuši musulmaņu valstī pavadītie dzīves gadi un ar kādu skatu viņš raugās nākotnē. Uzņēmējs atzīst, ka no Dinas iegūtās atziņas noderēs mūža garumā.

Guntis Gadzāns: Nekas dzīvē nav stabilāks par pārmaiņām, un, ja to no tiesas saprot, tad dzīve ir vieglāka un krāsaināka. Mēs viens otram nepiederam. Varam tikai dāvāt daļiņu vai brīdi no sevis. Jautājums, vai mēs varam saņemt un sniegt pretī. Nereti esam iesprūduši savā ego, arī izjūtam tukšumu vai zaudējuma sajūtu. Šobrīd noteikti ir jāvelta laiks pārdomām, katram pašam sev. Ko Dina mums katram nozīmēja, ko sniedza un ko mēs varējām sniegt pretī. Visam dzīvē ir mijiedarbība. Nožēlai vai skumjām šobrīd īsti nav jēgas, jo tas, cik cilvēks mums bija svarīgs, un viņam bija iespējams dzīvot, tas vienmēr ir atvērts. Šobrīd mēs varam nožēlot tikai paši sevi, savu neizdarību. Mūsu kopīgais laiks bija relatīvi īss...