Tēma, kas padomju laikos bija tabu: lielākās katastrofas Latvijā

Viss sākās ar rakstu, kurā gribēju izpētīt, kāpēc 1969. gada 12.janvārī Jelgavā, Raiņa ielā 9 notika dabasgāzes sprādziens, kurā bojā aizgāja 41 cilvēks, tostarp mana brāļa sieva un abu gadu un septiņus mēnešus vecais dēliņš. Brālis bija viens no 8 cilvēkiem, kas izkļuva no piektā stāva un izdzīvoja. Bet viņš bija smagi traumēts - uz sievas bērēm no slimnīcas iznāca pret savu parakstu. Man tolaik bija desmit gadu, bet, gadiem ejot, šis notikums no atmiņas nepazuda, tāpat kā jautājums, kāpēc tā notika.