Nedrīkstam pieļaut, ka Ukraina bankrotē

Turklāt, ņemot vērā straujo Ukrainas valsts parāda pieaugumu (no 50% no IKP 2020. gada beigās līdz aptuveni 85% no IKP šī gada beigās), ir ļoti svarīgi, lai Ukraina saņemtu tieši dotācijas, nevis kredītus. Šķiet, ka ASV to saprot, bet ES acīmredzot nē. Tās makrofinansiālā palīdzība ietver tikai kredītus (lai gan lielākā daļa ES dalībvalstu divpusējo palīdzību galvenokārt sniedz dotāciju veidā).