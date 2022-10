Forus Taxi: vecmodīgā Latvijas taksometru regulējuma dēļ Lietuvā darbu sākām ātrāk

Jā, noteikti tie ir lieli ieguldījumi. To apmērs ir atkarīgs no tā, kādas mašīnas tiks izvēlētas, kā to iegāde tiks finansēta un cilvēkiem, kas ar to nodarbojas. Taču, ja tu neieguldi tirgū, neieguldi kompānijā un neieguldi kvalitātē, tu arī atpakaļ neko nesaņem. Protams, tās būs lielas investīcijas gan naudas, gan laika, gan ieguldītās enerģijas izteiksmē, bet beigās tās palīdzēs biznesam augt un sniegt labāku kvalitāti un lielākas izvēles iespējas klientiem.