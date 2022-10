Kapu detektīvs ⟩ Kapos pie hokejista, kurš sadeva pa mizu tiesnesim

Hokejs ir vienīgais sporta veids, kuru es mēdzu vērot televizorā. Protams, tikai tajās pavasarīgajās maija dienās, kad var ar alus kausu sēdēt krodziņā, ciemos pie draugiem vai mājās un aizrautīgi cerēt, ka mūsu hokejisti atkal sados pa rīkli Krievijas izlasei, vai vismaz nezaudēs Itālijai. Es no hokeja neko nesaprotu, tomēr esmu šī sporta veida eksperts. Ja jūs mani redzētu, skatāmies kādu mūsu hokeja izlases spēli, tad, goda vārds, nospriestu, ka tieši man ir jākļūst par Latvijas izlases treneri. “Nu kam ripu padevi, bļāviens? Kam? Tukšam gaisam? Tas tavuprāt vārtus iesitīs?” es, siekalām šķīstot, kliedzu uz to Sprukstu. “Nekādas aizmugures tur nebija, johaidī! Nu kas par idiotiem!” es auroju uz tiesnesi, kaut arī man, godīgi sakot, vispār nav ne jausmas, kas ir tā aizmugure un kā tā veidojas. Mana mīļākā hokeja komanda ir “Chicago Bulls”, bet mīļākais vārtsargs Zinedins Zidāns. Es arī plānoju rakstīt hokeja rokasgrāmatu, kas būs paredzēta hokeja profesionāļiem, bet teju visu savu brīvo laiku apceru sapni kāpt uz slidām pats un parādīt, kā pareizi vārtos ieraidāma bumba.

Lūk, tieši tāpēc es nolēmu atrast viena no izcilākajiem latviešu hokejistiem – Viktora Hatuļeva kapu. Par viņu es uzzināju no kāda sava kolēģa, kurš, pastaigādamies pa Sarkandaugavas kapiem, nejauši uzgāja pieminekli ar tajā cirstu slidu. Uzreiz es klusībā nodomāju, ka šis nu ož pēc kārtējās “Kapu detektīva” sērijas. Turklāt šeit iesaistīta slida – mana mīļākā sporta veida viens no galvenajiem atribūtiem.