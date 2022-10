JĀNIS VINGRIS NO UKRAINAS ⟩ Orihiva. Dzīve blakus nāvei

Bija kara pašas pirmās dienas, kad laukā pie viņu pozīcijām piebrauca tabļetka jeb Uaz, no kura izlēca kāda sieviete un sauca: “Puiši, skriešus! Es jums atvedu boršču.” Karavīri bija puspliki, bez ekipējuma, pat trauku, no kā ēst viņiem nebija. Tikai lāpstas ierakumu rakšanai. Tas bija sākums karavīru un Svitlanas draudzībai vairāku mēnešu garumā. Svitlana karavīriem sagādāja plītiņas, krāsniņas, malku, degvielu un citu palīdzību. Eņģelis.

Es esmu Orihivas pilsētas mēra vietniece. Mūsu kopiena ir mazs, kompakts lauksaimnieku apgabals, kas sastāv no septiņām apdzīvotām vietām. Seši mazi ciemati un Orihivas pilsēta. Neviens nedomāja, ka pie mums būs karš, bet jau pirmajās dienās tikām ierauti karā. Marta sākumā daļa mūsu apgabala ciematu nokļuva okupācijā un ir palikuši tur jau astoņus mēnešus. Nesterjankas ciemats ir pilns ar ierakumiem. Tur atrodas Krievijas karaspēks, cilvēki dzīvo bez elektrības, gāzes un ūdens. Krievi nelaida no turienes ārā cilvēkus, draudēja viņiem. Tikai pirms divām nedēļām sāka dot atļaujas izbraukšanai. Ciema iedzīvotāji stāstīja: nevis izbraucām, bet bēgām no tām šausmām.