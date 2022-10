220.lv: Ja kāds vēl šo krīzi neizjūt, var apsveikt

Viens teiciens ir ietekmējis manu domāšanu. F1 pilots Airtons Senna savulaik sacīja, ka saulainā laikā ir ļoti grūti, neiespējami apdzīt 15 mašīnas, kas brauc priekšā, bet lietainā laikā tu to vari izdarīt. Šobrīd ir krīze, un tie, kuriem būs stratēģija, kā no krīzes iziet stiprākiem, tiem ir arī iespēja to izdarīt. Un mēs to darām. Mums ir stratēģija un zināšanas, kā to izdarīt. Mums tikai vajag uzņēmējus, kas ir gatavi to darīt kopā. Un līdz ar to, ja nebūs noliktavā vietas, būs vēl viena noliktava.