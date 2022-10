JĀNIS VINGRIS NO UKRAINAS ⟩ Aiz krievu pamestās frontes līnijas

Arī Izjumā aktīvi notiek sakārtošana – milzīgas Ford kravas automašīnas, celtņi betona bloku pārvietošanai, pie kāda blokposteņa mini iekrāvējs un vīri oranžās vestēs atbrīvo ceļu no biezas dubļu kārtas, tiek pārmeklēti grāvji, ūdens cisterna skalo no asfalta netīrumus. Pilsētā ir liels daudzums ukraiņu karavīru un bruņutehnikas. Arī no rietumiem piegādātās haki krāsas apvidus automašīnas ar Lielbritānijas, Čehijas, Polijas, Latvijas un citu valstu numuriem pilnas ar līdz zobiem bruņotiem vīriem. Visam pa vidu arī civiliedzīvotāji, pārsvarā pensijas vecuma sievietes, kas pārdzīvojušas okupācijas sešus mēnešus. Kāda sieviņa neveiksmīgi mēģina nostopēt no pilsētas ārā braucošās komunālo dienestu smagās mašīnas.