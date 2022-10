Jauns teātris Krievijā – FSB

Pirms dažām dienām krievu mediji demonstrēja aizraujošus kadrus no Krimas (Kerčas tilta) diversantu aizturēšanas epizodēm. Brašie FSB „štirlici“ Krievijā it kā aiztur vīrieti pie pieturas ar sprāgstvielām somās. Atrauj vaļā zibenīgi un visi varam apskatīt kādas izskatās vielas ar kurām spridzina tiltus. Iespējams, ka naivs skatītājs šādām „reportāžām“ piekrīt. Var gadīties, ka šādi videostāsti vairumu pārliecina. Taču iespējams, ka ir arī aizdomīgāki ļaudis, kas zina, ka sprāgstvielu gadījumā tiek lietotas ierīces un sapieri. Tāpēc minētā epizode vairāk atgādina sliktu teātra iestudējumu, nevis reālu, dokumentālu ziņojumu no notikuma vietas.