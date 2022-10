Kā Signe „pārkāpa” savam klasiskajam latviskumam un realizēja spožu ideju

Latvijā pastāv vairākas pūļa finansēšanas platformas, bet tikai projektubanka.lv iespējams vākt finansējumu, piedāvājot nemonetāru atlīdzību. Platforma izveidota 2015.gadā, Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta „Ideju īstenošanas platformas idejuarmija.lv darbības nodrošināšana” ietvaros. Projektubanka.lv neietur komisijas maksu, kā to dara līdzīgie ārzemju portāli, tomēr, ja projekts tiek veiksmīgi finansēts, portāls lūdz projekta autoru veikt ziedojumu no savāktajiem līdzekļiem, lai to tālāk novirzītu vietnes uzturēšanai un ilgtspējas nodrošināšanai. Projektubanka.lv pastāvēšanas laikā finansēti 115 projekti, piesaistot 363 288 EUR.