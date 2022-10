Kāpēc Saeimā pa "parādes durvīm" iesprūk deputāti ar apšaubāmu pagātni?

Pēc nesen notikušajām Saeimas vēlēšanām ar jaunu sparu aktualizējās jautājums par kandidātu pārbaudi. Jau teju dažas dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas parādījās pirmās ziņas par iespējamu nepatiesu ziņu norādīšanu kandidāta deklarācijā, līdz ar to daudzi sākuši spriest par Latvijas institūciju kapacitāti un spēju pārbaudīt kandidātu sniegtās ziņas par sevi un to atbilstību patiesībai. Vai tas tiek darīts un kas to veic? Kā arī - kādas soda sankcijas piemērojamas, ja tiek atklāts, ka cilvēks apzināti maldinājis vēlētājus?