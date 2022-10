Skatītāji balso par deju, nevis pāra popularitāti: patiesība par šova "Dejo ar zvaigzni" aizkulisēm

Šī gada rudenī skatītāju TV ekrānos atgriezās iemīļotais deju šovs “Dejo ar zvaigzni”. Pēc septiņu gadu pauzes, tuvojoties telekanāla TV3 lielajai 25 gadu jubilejai, tika atgriezts viens no mīļākajiem, skatītākajiem un labākajiem šoviem Latvijas televīzijas vēsturē. Šogad 13 Latvijā zināmas personības un viņu deju partneri sāka dalību šovā. Raidījuma producenti ir Ilze Ūdre un Guntars Gulbiņš. Vairāk par to, kā tapis šovs, un par to, kas notiek aiz televīzijas ekrāniem, atklāja Ilze Ūdre.