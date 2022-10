Ukrainas liktenis tika izlemts 2008.gadā. Tagad to var pavērst otrā virzienā

Manot, ka Krievijas karam Ukrainā gals vēl nav redzams, no Rietumiem aizvien skaļāk izskan aicinājumi Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam atstāt veidu, kā ar godu izgrozīties no šī konflikta. Vairums argumentu balstās uz kļūdainu pieņēmumu, ka Putinam bija pamatots iemesls sākt karu - kas it kā attaisnotu miera procesu, kura panākšana atkal prasītu kompromisus uz Ukrainas suverenitātes rēķina.