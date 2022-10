Pulksteņa grozīšanas lāsts: kā mūs ietekmē pāreja uz ziemas un vasaras laiku

Svētdien varēsim gulēt stundu ilgāk, un nevis tāpēc, ka brīvdiena, bet gan tāpēc, ka agri no rīta būs notikusi pāreja uz ziemas laiku. Daļai pulksteņa pagriešana ir kā pīlei ūdens, bet citus burtiski dzen izmisumā - lai adaptētos, vajadzīga teju nedēļa. Gadu no gada visos līmeņos tiek spriests par to, ka sezonālā laika maiņa ir novecojusi un jāatceļ, bet, kad pirms trim gadiem šķita, ka Eiropas institūcijās jau panākta vienošanās, nāca pandēmija un jaunās direktīvas projekts tika ieslidināts atvilktnē. Vai lēkāšana no vasaras uz ziemas laiku un atpakaļ reiz beigsies?