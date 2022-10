"Maisiņā vien daži produkti, bet tāpat 20 eiro iztērēti." Kad maciņš netiek līdzi cenu kāpumam

Ejot ārā no veikala, secinu, lai gan it kā neko īpašu neesmu nopirkusi - maisiņā vien daži pārtikas produkti, varbūt pat mazāk nekā citkārt, turklāt puse bijusi ar akciju -, bet tāpat vairāk nekā 20 eiro samaksāti. Šaubos, vai ir palicis kāds, kurš nav pamanījis ievērojamo cenu kāpumu veikalos, bet jautājums ir, vai mēs vienkārši to krupi norijam un samierināmies, ka konta atlikums sarūk straujāk kā gribētos, vai tomēr mainām savu iepirkšanās "stratēģiju" un pat ikdienas paradumus?