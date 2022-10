Putins ir sācis tēlot zinātnieku un nākotnes pravieti

Par Zemes garozas kustību tektonisko plātņu rezultātā. Nē, viņš nesāka attīstīt plātņu tektonikas vai litosfēras problēmas. Nonāca pie secinājuma, ka šādi plātnes kustas visu laiku un pēc tam notiek zemestrīce. Tā pati, kas pašlaik liesmojot Ukrainā jau astoņus mēnešus. Sekoja secinājums, ka process noticis ilgu laiku, līdz beidzot zemes garoza nav izturējusi. Lai gan faktiski neizturēja viņa paša nervi, raugoties uz to, kā ukraiņi vēlas pievienoties Rietumeiropai, nevis sekot putinistiem Eirāzijas kopīgajā impērijā. Tad Putins iedarbināja armijas mašīnu un bruka ukraiņiem virsū, nevis zemes garoza sāka šūpoties pati un „aizdedzināja Kijivu“. Nē, daba nav vainīga, par visu atbildība jāuzņemas Putinam pašam.

Jauns šajā retoriskajā pieejā ir mēģinājums izskaidrot Ukrainas aneksiju ar dabas neizbēgamajiem procesiem. Tā sakot – Krievija nav vainīga, viss notiek dabā pats no sevis. Šo līniju Krievijas vadītājs tupināja attīstīt, skaidrojot notikumus Āzijā un Āfrikā. Atkal bija runa par „tektoniskām pārmaiņām“, no jauna secinot, ka karš Ukrainā ir dabisks “procesu rezultāts“, kas nekādi nav atkarīgs „no mūsu lēmumiem“. No specoperācijas Krievija iziešot spēcīgāka un varenāka, nekā tā bijusi agrāk.