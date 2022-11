Merzļikina grūtie laiki Kolumbusas bēdu ielejā

Merzļikina debijas sezonā "Blue Jackets" kvalificējās Stenlija kausa izcīņai, kur pirmajā kārtā atzina topošās NHL čempiones Tampabejas "Lightning" pārākumu. Savukārt iepriekšējās divās sezonās Kolumbusas komanda nespēja iekļūt "play-off" turnīrā. Turklāt arī Merzļikina statistikas rādītāji otrajā un trešajā gadā vairs nebija tādi kā pirmajā. Lai arī no malas varbūt šķiet, ka vārtsargs cīnās pats par sevi, daudz kas ir atkarīgs no komandas biedriem, lai ripu ķeršana un atvairīšana izdotos. Ziemeļamerika šajā ziņā ir pateicīga zeme, jo lielajās sporta līgās apkopo ārkārtīgi daudz dažādas statistikas. Varbūt pat pārāk daudz, un ne visu vajag ņemt vērā. Tomēr datu analītika ļauj gūt secinājumus, vērojot spēles no malas.