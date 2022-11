"Noķer mani, ja vari": kā Frenks Abagneils 50 gadus tina ap pirkstu visu pasauli

Frenks Abagneils, kuru pazīstam no Holivudas filmas Catch Me If You Can ("Noķer mani, ja vari"), aizvadījis fantastiskiem piedzīvojumiem pilnu dzīvi - izliekoties te par pilotu, te par ārstu, ar viltotiem čekiem izvilinājis miljoniem dolāru, taču tad nostājies uz pareizā ceļa un sācis strādāt ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) uzdevumā. Taču pēdējos gados, kad vairāki pētnieciskie žurnālisti sākuši rūpīgāk vētīt Abagneila stāstīto, izrādās, ka lielākā daļa no tā nav taisnība.