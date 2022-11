hitlers ⟩ Kas bija kailā skaistule Hitlera privātajā vannā?

"Es atrados Hitlera privātajā dzīvoklī Minhenē, kad tika paziņots par viņa un Evas Braunas nāvi." Šie vārdi nāca nevis no augsta ranga nacistu virsnieka, bet gan no daiļas Vogue modeles, sirreālisma mākslinieku mūzas. Sievietes, kura Otrā pasaules kara laikā kļuva par vienu no nedaudzajām kara foto korespondentēm. Iepazīsti Lī Milleri - sievieti, kura kaila ir mazgājusies fīrera privātajā vannā. Uzzini šo aizraujošo stāstu, par kuru drīzumā taps arī Holivudas darinājums ar aktrisi Keitu Vinsletu galvenajā lomā.