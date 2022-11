Latvieti, man kauns tavā vietā!

Gadu gaitā mums bijis ļoti daudz vainīgo. Godmanis, Krištopans, Šķēle. Lembergs, Šlesers, Kalvītis. Repše, Āboltiņa, Ušakovs. Gobzems... Liberāļi, naciķi, komunisti, populisti. Neatkarīgi no tā, vai kāds patiesi bijis pilnīgs kretīns vai vienkārši gadījies pie varas neīstajā brīdī – vienmēr visās nedienās bijis kāds vainīgais. Bet nekas un neviens no tā visa nav noticis pats no sevis. Un neviens no pie varas bijušajiem vairāk vai mazāk tautā nīstajiem politiķiem nav ticis augstajos krēslos bez labu nodomu vadītiem idiotiem.