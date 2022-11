"Ryanair": Nav pienākušas zemo aviobiļešu cenu ēras beigas

Pirms runājam par ziemu, gribētu īsi ieskicēt, kāda ir bijusi vasaras sezona, lai labāk saprastu situāciju nozarē. Kopumā mums bija ļoti spēcīga vasara. Mēs atguvām 115% no mūsu kapacitātes, salīdzinot ar laiku pirms Covid. Esam uzrādījuši ļoti spēcīgus rezultātus. Mēs pašlaik lidojam uz vairāk nekā 225 lidostām, un 88 no tām ir mūsu bāzes, ieskaitot Rīgu, kur mums ir bāze ar 2 lidmašīnām. Mēs lidojām uz 36 valstīm, un katru dienu pārvadājam vairāk nekā pusmiljonu pasažieru, veicot 3000 lidojumu. Arī lidmašīnu piepildījuma rādītāji bija ļoti labi - jūlijā un augustā lidmašīnu piepildījums bija 96%. Tātad gandrīz visi mūsu lidojumi bija pilni, un septembrī mums bija 94% noslogojums. Līdz ar to var secināt, ka esam ļoti labi atguvušies. Paredzam, ka finanšu gadā, kas noslēgsies 31.martā, kopumā pārvadāsim vairāk nekā 165,5 miljonus pasažieru.