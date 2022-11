VIDEO ⟩ "Aizmirstiet visu, kas redzēts televizorā!" Dana Reizniece-Ozola spēlē šahu ar ieslodzītajiem

Cietuma priekšniece pulkvede Inna Zlatkovska atzīst, ka šaha nodarbības ir brīnišķīgs pasākums un lietderīga brīvā laika pavadīšana. Cietums pievēršas ieslodzīto resocializācijai. Viņa uzskata, ka ieslodzītajām obligāti ir jāsatiekas ar cilvēkiem no ārpasaules, ne tikai cietuma darbiniekiem. “Visvienkāršāk būtu ielikt cilvēku kamerā un aizmirst, bet tā nedrīkst notikt - ieslodzītajām ir jāgatavojas brīvībai. Cietumos ir jābūt labai komunikācijai, ar cilvēkiem ir jārunā. Un mēs ar to nodarbojamies jau no pirmās dienas, kad sieviete nonāk cietumā,” stāsta Zlatkovska. “Kā nedrīkst dzīvot, viņas pašas zina. Mūsu uzdevums un mērķis ir parādīt cilvēkiem, kā vajag un kā labāk dzīvot.”