Zviedriete, kura kļuva par pareizticīgo svēto un ukraiņu brīvības simbolu

Vikingu princese Ingejerda (Ingegerda) Olafa (Ulova) meita pašlaik, Ukrainas kara laikā, kļuvusi par brīvības simbolu abām karotāju pusēm. Gan krievi, gan ukraiņi viņu uzskata par svēto, taču, kā patiesībā bija, par to viedokļi dalās. Vieniem viņa ir karaliene Irīna, otriem svētā Anna no Novgorodas. Tolaik nebija interneta, Vakara Ziņu vai YouTube, tāpēc ziņas par šo personu mums saglabājušas sāgas un nostāsti. Ap 1019.gadu viņa laulājusies ar Novgorodas kņazu Jaroslavu gudro un pieņēmusi pareizticīgo vārdu Irīna (Inna), kas tulkojumā no grieķu valodas nozīmē – „miers“. Kā kāzu dāvanu jaunā sieva esot saņēmusi Ladogas pilsētu, kas no tā laika esot saukta par Ingriju. Mūža beigās iestājusies klosterī kā Anna.