No strupceļa neizbēgt: ES un Ķīnas attiecību dilemma

Pēdējoreiz ar pētnieci raidījumā sarunājāmies tieši nepilnas divas nedēļas pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad vēl bija iespējams tikai spekulēt par to, kāda būtu Ķīnas reakcija uz šādas karadarbības izcelšanos. Nu pagājuši jau vairāk nekā astoņi intensīva kara mēneši, un Bērziņa-Čerenkova joprojām uzsver, ka konflikts Ukrainā nav Ķīnas interesēs, un ka Sji Dzjiņpins nebija līdz galam informēts par Putina plānu, jo Ukraina Ķīnai bijusi gana svarīga kā tās “Joslas un ceļa” iniciatīvas valsts. Reaģējot uz karu, kā jau pētniece paredzēja februārī, Ķīna nav ieņēmusi ne skaidri atbalstošu, ne nosodošu nostāju, un tā vietā meklējusi iespējas gūt sev kādu labumu. “Ķīna jebkurai krīzei pieiet gan no riska, gan no iespēju viedokļa,” norāda pētniece.