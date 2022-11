Kā "Facebook" Latvijā cenzē tekstus par Ukrainas karu

“Seju grāmata” jeb ASV uzņēmums Meta kopš vasaras vairākas reizes ir izņēmis no ziņu plūsmas manus publicistiskos rakstus par Ukrainas karu, kas kritizē Krievijas agresiju un kvalificējis to par naidu, līdz ar to arī nobloķējot uz laiku līdz pat nedēļai iespēju man publicēties. Ne visi šie cenzētie viedokļi un esejas par brutālo karu vairs ir pieejami Facebook, taču tie ir izlasāmi manā blogā ( “Attēli no krievu saspridzinātā lielveikala Ukrainas Kremenčukā“ (2022. g. 29. jūnijā), „Ir labas ziņas, ukraiņiem sāk veikties atbrīvošanas karā“ (2022. g. 23. jūlijā), „Vakar man studenti jautāja, vai žurnālistam ir daudz ienaidnieku?“ (2022. g. 23.septembrī). Spriediet paši, vai lasot manus rakstus tiek kultivēts naids? Facebook cenzūras izpratnē iznāk tā, ka kara kritika un nosodīšana ir naids, kas jāierobežo.