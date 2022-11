Vai amerikāņi pārstājuši ticēt Trampam?

Trampa uzrunu no viņa Floridas rezidences “Mar-a-Lago” otrdienas vakarā translēja teju visi lielākie ASV ziņu kanāli, taču vairāki no tiem runas vidū tomēr pārslēdzās uz citiem, svarīgākiem jaunumiem. Monologs bija garš un vienmuļš, neraksturīgi bijušā prezidenta ierasti enerģiskajam stilam, un nav brīnums – viņš noteikti bija iecerējis to teikt pacilājuma brīdī, lepojoties ar partijas spožajiem panākumiem vidustermiņa vēlēšanās. Taču, lai arī Republikāņu partija, visticamāk, atguvusi vairākumu ASV Kongresa Pārstāvju palātā, viņi ieguva krietni mazāk balsu, nekā bija paredzējuši, neatguva kontroli pār Senātu, un arī ietekme apakšpalātā nebūs pārliecinoša. Šoreiz lieti noderēja Trampa prasme maskēt neveiksmes ar grandioziem saukļiem, puspatiesībām un “alternatīvajiem faktiem”.