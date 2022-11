"Biju aizkustināts līdz asarām par latviešu dzimtenes mīlestību, ko ieraudzīju Krievijas agresijas spogulī": kinorežisors Jānis Streičs par patriotismu un dzimtenes mīlestību

"Tiklīdz tuvojās valsts svētki, sāk rosīties dežūrpatriotisms, kā politiskās karjeras trumpis, kas galvenokārt izpaužās rūpēs par patriotisma daudzumu ne jau sevī, bet citos, it īpaši jaunajā paaudzē. Un kā trumpja dūzi ikviens no šiem dzimteni kvēli mīlošajiem, izvelk kārti par patriotisko audzināšanu, gluži kā potēšanu pret masliņām vai kovidu. Vai šķirnes potzara iedēstīšana mežonīgajā ābēlē. Ar pārliecību, ka tādu pašu zariņu var uzpotēt alksnim vai priedei. Nevar, tāpēc ka patriotisms ir personības tapšanas process. Bet kāpēc jāuztraucas? Kāpēc jārunā par to kā trūkumu? Šajā gadā, raugoties uz Latviju no kaimiņvalsts, sekojot līdzi notikumiem dzimtenē, ne reizi vien biju aizkustināts līdz asarām par latviešu lielo dzimtenes mīlestību, ko ieraudzīju Krievijas agresijas spogulī.