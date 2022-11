Lētāk, nekā aiziet uz kino, jeb kādēļ galda spēles ir lētākais izklaides veids

Galda spēles ir viens no lētākajiem izklaides veidiem. Mūsu platuma grādos ir stereotips, ka “galda spēles ir dārgas”. Tomēr, ja salīdzina ar kino – to tu apmeklē vienreiz, bet labu galda spēli par to pašu naudu tu vari spēlēt vēl un vēl.