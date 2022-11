Bēg ne tikai no kara, diktatūras un trūkuma. Mums jābūt gataviem uzņemt arī pavisam cita veida bēgļus

Bēg no kara, no diktatūras, no trūkuma. Bēgļi mēdz būt dažādi. Zināmajiem bēgšanas iemesliem tagad klāt nācis arī klimats. Vairākas salu nācijas turpina savu cīņu ar ūdens līmeni. Tas ceļas, un drīz dzīvesvieta var nonākt zem ūdens. Tas jau noticis ar Tuvalu Polinēzijā. Valsts atrodas uz arhipelāga, kuru veido pieci atoli un četras salas.