Dzīvos tumsā? Iedzīvotājiem Tīrainē un Skultē draud atslēgt elektrību

“Iedzīvotāji faktiski pataisīti par ķīlniekiem,” TVNET tiešsaistes žurnālam KLIK stāsta Tīraines ciemata iedzīvotājs Edgars. Viņš ir viens no ciematniekiem, kurš pavasarī saņēmis nepatīkamu ziņu – no nākamā gada vasaras virknei māju tiks atslēgta elektroapgāde, jo izmantotie tīkli ir novecojuši un ieguldīt to atjaunošanā SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” nevar, jo tīkla infrastruktūra viņiem nepieder. Tagad iedzīvotājiem jāizvēlas – maksāt par jaunu tīklu izbūvi vai dzīvot bez elektrības.