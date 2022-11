Nav uguns bez pulvera. Erotiskā bestsellera autores Mērijas sabiedrībai neērtais fails

Pēc pirmās grāmatas iznākšanas es pat biju vīlusies, ka nepamanīju nevienu negatīvu atsauksmi. Acīmredzot grāmata sasniedza manu mērķauditoriju un nespēja to aizkaitināt. Tas bija romantiskais žanrs – sapnīši un rozā mākonīši. Bet otrajā romānā ir manāma profesionālā ievirze. Ziņās pamanīju ziņās, ka Valsts policija atklājusi bordeli privātmājā Rīgas pierobežā - tā tapa doma par “Uguni un pulveri”.

Mēs nedrīkstam pievērt acis uz to, kas mums apkārt notiek. Diemžēl vai par laimi mēs nepamanām, bet internetā ir ļoti daudz saišu, kurās tiek pirkts un pārdots sekss. Mēs pat iedomāties nevaram, cik cilvēku to nedara no savas brīvas gribas. Un patiesībā kas tā par brīvu gribu - pārdot savu ķermeni? Visticamāk, iemesls šādai rīcībai – izlikt sevi pārdošanai ir kādas psiholoģiskas traumas, dzīvošana trūkumā, nepieciešamība kaut kā ātri dabūt naudu... Tā ir sensitīva tēma, kas reti tiek iztirzāta sabiedrībā, un es vēlos ar "Uguns un pulvera" palīdzību celt tās aktualitāti.