Ne režīma maiņa, ne Putina nāve neatrisinātu problēmas Krievijā

Citiem vārdiem, Krievijas mērķis bija atainot Ukrainu kā neizdevušos valsti (failed state). Sūtot savu karaspēku uzbrukumā, Krievija, visticamāk, cerēja parādīt, ka Ukraina nespēj nodrošināt tās iedzīvotājiem pašu svarīgāko – drošības sajūtu. Roberts Rotbergs, pētnieks un izbijušais Pasaules miera fonda direktors, raksta, ka viena no galvenajām lietām, kas raksturo spēcīgu valsti, ir spēja radīt drošības apziņu iedzīvotājiem. Nodrošināt, ka tie jūtas pasargāti gan no ārējiem, gan iekšējiem apdraudējumiem. Neraugoties uz problēmām, kas pastāv Ukrainas valsts pārvaldē, acīmredzot tā ir spējusi saviem iedzīvotājiem sniegt šādu sajūtu. Daudzi ukraiņi, kas devās bēgļu gaitās, sākoties iebrukumam, atgriezušies kara plosītajā valstī, lai cīnītos par to.