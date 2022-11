Par striptīzu, draudzību ar reketieriem un aukstām viesnīcām. Grupas "Pamatinstinkts" lēnā atgriešanās

No grupas "Pamatinstinkts" arhīva

Neticami, bet kādreiz tik slavenajai deju grupai “Pamatinstinkts” nākamgad aprit 30 gadi (to Ilze un Jānis Kalves dibināja 1993. gadā). Šogad ar savējiem vien zināmu atgriešanās “vilni” ballīti iegrieza “100. debija”, no jauna tiekoties uz Lielvārdes kultūras nama skatuves. Deviņdesmitie gadi arī šiem mūziķiem ir bijis mežonīgs laiks, ko lielā mērā definēja apkārt esošais jauniegūtās neatkarības haoss un pašdarbība. Taču, no otras puses, leģendāri stāsti nedzimst sterilā kārtībā, un izņēmums nav arī “Pamatinstinkts”.