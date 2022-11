Sievietes – pārstājiet strādāt. Strādājoša sieviete veic noziegumu!

Skaisti, vai ne? Viedoklis gluži kā no pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem turīgā ģimenē, kas dzīvo kādā no ASV lielo pilsētu priekšpilsētu privātmāju rajoniem. Vīrs strādā un nes mājās mamutu, kamēr sieva gatavo ēst, uzkopj māju un kopā ar draudzenēm dzer margaritas. Šo stāstu beigās gan viņas parasti no garlaicības un nerealizētajām dzīves ambīcijām nodzeras, nonarkojas vai kādu nogalina, bet šis droši vien ir cits seriāls.