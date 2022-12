Dzemdību pieredze Dienvidkorejā: aizliegts pieņemties svarā un jāiekļaujas sešās stundās

Tik tikko, kā pāris bija ieradušies, viņiem elpa aizrāvās no milzu iepirkšanās centriem un dažnedažādām kafejnīcām. Taču, laikam ejot, priekškars nokrita un atklājās pilnīgi cita aina.

"No sākuma Koreja var šķist ļoti pūkaina, baudāma un instagramīga. Bet ar laiku, uz vietas dzīvojot, tu iepazīsti patieso Korejas seju. Piemēram, tāpēc, ka es biju iebraucēja, neviens manikīra salons mani negribēja apkalpot. Mūsu paziņai neļāva apmeklēt sporta klubu. Kad es biju grūtniecības astotajā mēnesī, taksists no slimnīcas mani nevēlējās vest mājās, pat ņemt mašīnā ne," atklāti dalās Irma.

"Šeit rasisms izpaužas pavisam elementāri - ja tev nav pareizā ādas krāsa, pret tevi tikai par to vien var pacelt roku. Un, neskatoties uz to, ka no malas ir skaidrs, kurš ir agresors un kurš ir upuris, ārsts tevi tāpat var atteikties izmeklēt."