Kāpēc speciālisti neiesaka pirkt olīvu izspaidu eļļu: atklāta saruna ar olīveļļu pazinēju Ingu Linē

Ingus Linē aizraušanās ar olīveļļu sākās aptuveni pirms septiņiem gadiem, kad, ar ģimeni apceļojot Spāniju, kādā zemnieku saimniecībā izdevies nodegustēt patiešām kvalitatīvu olīveļļu. “Eļļas kvalitāte un garša bija svaiga, patīkama un tik ļoti atšķirīga no vairumā Latvijas veikalos pieejamo produktu garšas, ka nolēmu turpmāk vairs Latvijā olīveļļu nepirkt.” Pēc ceļojuma Ingus sācis kvalitatīvu olīveļļu pasūtīt no Spānijas. Vispirms ģimenes patēriņam, bet, tā kā daudzi draugi un paziņas pēc pagaršošanas arī vēlējās to iegādāties, ar laiku olīveļļa kļuva par ģimenes papildu rūpalu, un 2020. gadā tapa interneta veikals www.olivellas.lv.