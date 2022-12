"Zombiju un orku" zeme Krievija un tās lāsti

Par mūsdienu Krieviju nereti tiek runāts kā zemi, kurā joprojām valda mistiskas būtnes – "orki un zobiji". Taču mūsdienu Krieviju vajā arī lāsti. Pirmais no tiem – dabisko resursu lāsts. Krievijas ekonomiskā sistēma balstīta valsts monopolā pār diviem lielākajiem valsts ienākumu avotiem – dabasgāzi un naftu. Lielāko valsts uzņēmumu vadībā izvietotas V. Putinam lojālas personas, kas paklausīgi turpina izzagt valsts bagātības. Turklāt tādi nacionalizēti uzņēmumi kā Gazprom ilgtoši kalpojuši arī par Krievijas diplomātijas instrumentiem. Tāpēc šajā sektorā faktiski nav iespējams iesaistīties spēlētājiem no privātā sektora. Kaut arī dabasgāze un nafta arī 2022. gadā sastāda pat pusi no Krievijas eksporta un tādejādi veicina IKP izaugsmi, šīs industrijas nostiprināšanās kā viena no primārajām ekonomiskās aktivitātes sfērām nozīmē arī, ka valsts ekonomika pārlieku paļausies uz dabas resursiem. Šādos apstākļos nav iespējams veiksmīgi izmantot valsts ekonomiskos resursus.